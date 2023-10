Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 46 anos morreu com golpes de facadas e pauladas na noite de terça-feira, 24, por volta das 18h30, dentro da sua residência em Wanderlândia. Segundo a Polícia Militar, a esposa da vítima é suspeita pelo crime, que ocorreu durante uma briga do casal.

A suspeita teria desferido vários golpes de facadas na região do pescoço e pauladas na cabeça da vítima com uma barra de ferro, de acordo com a Polícia Militar.

Segundo os policias, um filho do casal testemunhou a cena e informou que seu pai era usuário de drogas e ameaçava sua mãe, mas, na noite do crime, ele teria tentado relações sexuais com a esposa, que negou, e começou uma briga entre os dois.

Conforme os militares, uma enfermeira esteve no local e constatou a morte da vítima. O Instituto Médico Legal (IML) retirou o corpo.

Os policiais realizaram patrulhamento pela região para tentar localizar a suspeita, mas não a encontraram. A Polícia Militar ainda informou que a vítima era ex-presidiário.