Vida Urbana Mulher é presa transportando maconha na companhia da filha de 6 anos Uma mala e uma sacola da passageira estavam no compartimento inferior de bagagem com quase 30 kg da droga

Uma mulher de 32 anos foi presa após ser flagrada com quase 30 kg de maconha dentro de mala. Ela estava com a filha, de apenas 6 anos, em um ônibus de viagem que passava por trecho da BR-153 em Guaraí, na região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu por volta das 14h deste sábado (20). Uma equipe vistoriou o veícul...