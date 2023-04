Moradora do bairro Primavera, em Goiânia (GO), uma mulher de 40 anos saiu da capital goiana e se deslocou até Tupiratins, no Nordeste do Tocantins. Ela acabou presa por volta das 21h50 de sábado, após ter entrado na casa de uma doméstica, de 31 anos, apontada como a pessoa que atropelou e matou a mãe dela, no dia 13 deste mês.

A dona de casa de Tupiratins chamou a polícia e relatou que a mulher havia invadido sua casa com ameaças: "Eu vim te matar, para vingar a morte da minha mãe!”.

Segundo o relato policial, militares chamados para a ocorrência encontraram a moradora de Tupiratins sentada na entrada de casa aos prantos. A mulher citou que sofreu uma tentativa de morte pela filha da pessoa que ela havia atropelado e que a suspeita estava armada.

Os policiais encontraram a suspeita logo em seguida, munida de duas facas, que foram apreendidas. Ao ser interrogada, ela negou que tivesse ido se vingar da mãe, pois estava armada de duas facas quando procurou a mulher responsável pelo acidente com a mãe dela, que morreu dias atrás.

Na delegacia, a mulher disse que viajou de Goiânia para Tocantins para assinar o atestado de óbito pois não teria aparecido nenhum parente para assinar a documentação.

Ela disse que, levada pela emoção, se dirigiu até a casa da responsável pelo acidente com a mãe, e entrou no local, porque o portão estava aberto.

"Eu bati palma, ninguém me atendeu. Aí eu fui e entrei, fui até a cozinha, falei: - Vim conhecer a pessoa que matou a minha mãe", relatou a goiana.

De acordo com o relato, após a mulher dizer que tinha sido "só um acidente" e que mesmo assim não dava direito para invadir a casa dela, a mulher ficou nervosa e reagiu.

"Na hora que ela falou assim, o meu impulso falou mais alto. Eu empurrei ela em cima do fogão e ela já pegou o celular, correu pro quintal, pois o marido dela escutou a bagunça e falou, dona menina, aqui não, as crianças... então eu fui sair".

Sobre as facas, ela disse que havia saído para pescar e levava uma dentro da bolsa e a outra no balde com tralha de pescaria.

"O único erro que eu cometi foi ter invadido a casa dela e empurrei ela em cima do fogão", completou, antes de dizer aos policiais plantonistas que queria denunciar a mulher que matou a mãe dela por violência. Segundo ela, a autora bate na própria mãe, uma situação conhecida na cidade e jamais investigada.

Por volta das 13 horas deste domingo, o juiz Carlos Roberto Dutra soltou a mulher com medidas para cumprimento, como comparecimento quinzenal no Fórum da Comarca de Goiânia, comarca da qual está proibida de sair.

Para o juiz, o caso não indica grau de periculosidade suficiente da mulher que necessite mantê-la presa. "Conforme consta do processo, a flagrada encontrava-se abalada com a morte da sua genitora, supostamente ocasionada pela suposta vítima, em um acidente de trânsito", escreveu, na decisão.

A mulher também está proibida de se aproximar da vítima, de familiares e testemunhas, em distância mínima de 200 metros. Também está proibida de qualquer contato com as vítimas, familiares e testemunhas.

A goiana está autuada por tentativa de homicídio e vai responder ao inquérito em liberdade.