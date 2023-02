Policiais militares prenderem no final desta terça-feira, 21, em Araguaína, uma mulher identificada como Marinez Morais da Silva, de 30 anos, suspeita de matar e se alimentar de cães que ela recolhia pelas ruas de Araguaína, norte do Estado, e mantinha em cárcere em um imóvel abandonado.

A prisão ocorreu por volta das 17h, na Rua Maranhão, esquina com a Rua 13, Vila Nova, onde a mulher vivia. De acordo com os policiais militares a ocorrência era de maus tratos a animais, mas, no local, encontraram couro esticados, aparentemente de cães, secando ao sol em varais de varas, além de cerca de 7 cães, que estavam com sinais de desnutrição, sem ração ou água.

A mulher tinha vestimentas masculinas. Uma bermuda jeans com rasgos, chapéu e uma camisa estilo gola polo e chegou a ser confundida com um homem. Papiloscopitas foram usados para identificar o gênero, confirmado como feminino.

Responsável pela ONG Associação de Proteção de Animais de Araguaína, Diego Saraiva Pires, acompanhou a ocorrência e aponta que a existência de animais sob maus-tratos no local havia sido denunciada anteriormente aos órgãos municipais, mas não havia tido repercussão.

“Por algum motivo não foi feito nada e hoje ficou constatado que a mulher estava, de forma bárbara e cruel, matando esses animais e realmente comendo. A mulher foi encaminhada pra delegacia e ela lá confessou o próprio crime. Ela falou que matava, desossava e comia”, explica o ativista.

Os policiais recolheram um dos animais, para fins de prova. Outro, a associação encaminhou para uma clínica veterinária para tratamento.

O responsável afirma que os demais animais ainda se encontram na casa e ele espera uma ação do município, por meio de secretarias, como a do meio ambiente. “A associação vai procurar os órgãos competentes para ver a situação desses animais lá e tentar resolver esse problema, porque os animais não podem ficar desamparado”, afirma.

Ele espera que a Secretaria do Meio Ambiente, que em como secretário Joaquim Quinta Neto, “monte uma ação em conjunta” para que essa situação seja resolvida.

“Combater isso exige ter que investir muito em conscientização e, quando acontecer esses casos de maus-tratos, punir severamente”, alerta.