Vida Urbana Mulher é presa suspeita de incendiar supermercado em Dianópolis Imagens das câmeras de segurança do local ajudaram a identificar a suspeita, de 39 anos

Uma mulher de 39 anos acabou presa nesta segunda-feira, 25, em Dianópolis, suspeita de atear fogo em um supermercado na cidade. As informações são da Secretaria da Segurança Pública. O crime ocorreu na noite de domingo, 24, na Rua 08, no Setor Nova Cidade. Os bombeiros informaram que quando chegaram ao local as chamas estavam altas e que havia explosivos que causar...