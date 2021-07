Vida Urbana Mulher é presa em Araguaína por suspeita de roubar motocicleta em Goiânia Prisão ocorreu durante patrulhamento no setor Raizal; no sistema o veículo constava com registro de roubo

Uma mulher, de 29 anos, foi presa na última quarta-feira, 14, no setor Raizal, em Araguaína, região Norte do Estado, pelo crime de receptação. Junto com a suspeita, a Polícia Militar (PM) localizou uma motocicleta. A PM informou que durante o patrulhamento no setor, a equipe da Patrulha Rural avistou uma motocicleta com placa de Goiânia (GO), estacionada próxima a uma ...