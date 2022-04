Vida Urbana Mulher é presa e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Augustinópolis Suspeitos foram encontrados dentro de uma van de transporte de passageiros com drogas

A Polícia Militar (PM) prendeu uma mulher, de 19 anos, e apreendeu um menor, de 16 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Augustinópolis. O caso ocorreu nesta quinta-feira, 21, no Km 12 da TO-404. Os dois estavam com 100 gramas de substância análoga à maconha. Conforme a PM, os militares receberam uma denúncia que duas pessoas, em atitudes suspei...