Vida Urbana Mulher é presa após inventar roubo para recuperar celular que estava com o namorado, diz polícia Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o casal respondia em liberdade pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram presos por falso registro de roubo e furto

Uma mulher de 37 anos foi presa após mentir sobre falso roubo de celular em Araguaína, região norte do estado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mulher inventou o crime após o namorado dela, de 29 anos, furtar o aparelho enquanto ela dormia. Segundo a SSP, a mulher disse que no dia 26 de julho dois homens em uma moto com arma de fogo t...