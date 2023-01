Vida Urbana Mulher é presa após esfaquear irmã durante discussão por suposto furto de muçarela Vítima recebeu pontos após ser lesionada na coxa da perna esquerda com furo de aproximadamente 4 cm

Uma mulher de 28 anos, conhecida como ‘gringuinha’, está presa desde a manhã desta quinta-feira, 5, após furar a irmã de 29 anos com uma faca durante uma discussão. O fato ocorreu em Alvorada. Policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência de briga familiar na rua Oswaldo Cruz, no bairro Lagoa Azul. Consta no boletim que a agressão ocorreu durant...