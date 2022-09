Vida Urbana Mulher é presa após danificar veículos, quebrar a casa e agredir ex-companheiro com tijolos e unhas O motivo seria uma crise de ciúmes após o ex ter iniciado um novo relacionamento

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante na noite desta quinta-feira, 8, uma cuidadora de idosos, de 35 anos, por agressão, ameaça e dano qualificado contra o ex-companheiro, um comerciante de 46 anos. O fato ocorreu no Jardim América, em Porto Nacional. De acordo com o registro policial, o motivo teria sido uma crise de ciúmes descontrolada após ela saber que ex...