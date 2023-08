Vida Urbana Mulher é morta a facadas em Porto Nacional e suspeito é preso ao tentar fugir por telhado Vítima é Elma Pereira Matos, 33 anos. Suspeito está internado no hospital ao cair de telhado enquanto fugia da polícia

Atualizada às 17h32 com informações da PM A portuense Elma Pereira Matos, 33 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, 2, vítima de feminicídio, em Porto Nacional. O principal suspeito é o motorista Fernando Neto Pereira Pinto, 45 anos. O JTo apurou que depois de esfaquear a vítima na Avenida Parnaíba, esquina com a Rua Iriri, no Setor Vila Nova, ...