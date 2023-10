Natural de Ponte Alta do Tocantins, a dona de casa Patrícia Batista Florêncio, de 24 anos, foi morta esfaqueada na noite de domingo, 8, dentro de sua residência. O suspeito do feminicídio é o companheiro dela, um autônomo de 31 anos, que não teve a identidade confirmada.

Conforme a Polícia Militar, uma guarnição se deslocava de Pindorama para Ponte Alta quando recebeu informações do crime. Na casa, os militares encontraram a vítima no chão da cozinha, sem sinais vitais.

Um parente da vítima que não quer ser identificado, informou que no dia do crime, Patrícia Batista teria tido várias discussões ao longo do dia com o companheiro e o autônomo a teria agredido várias vezes.

“Eles brigaram muito durante a tarde na casa da irmã dele, e à noite os dois foram para casa. E lá aconteceu o ocorrido, em que a Patrícia levou uma facada em cima do peito, perfurando o coração, e a filha de 6 anos, dela, presenciou a agressão da mãe”, disse o familiar da vítima.

Este familiar ainda informou que Patrícia Batista, tinha duas filhas, uma de 9 anos e a outra de 6 anos. Ele também afirma que ela teria engravidado e perdido o bebê durante as agressões do companheiro, com quem se relacionava havia quase um ano.

Segundo a polícia, a equipe de Perícia esteve no local, onde foi localizada uma arma branca com marcas de sangue. E o Instituto Médico Legal (IML) levou o corpo à cidade de Porto Nacional.

O familiar da vítima conta ainda que os irmãos da Patrícia o localizaram em uma estrada de chão, no sentido a uma fazenda da mãe dele, que mora perto da cidade, e o levou para a delegacia local. A Polícia Militar confirmou que houve um cerco ao suspeito, com ajuda de populares.

O suspeito foi conduzido logo em seguida para a Delegacia de Polícia Civil de Porto Nacional, onde está preso em flagrante.