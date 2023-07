Vida Urbana Mulher é morta a caminho da praia com 14 golpes de chave de fenda. Ex-namorado é suspeito Policiais militares prenderam um agricultor paraibano de 52 anos em uma bicicleta a caminho de Araguatins

Rita Nogueira da Silva, de 36 anos, morreu vítima de feminicídio por volta das 23h10 de sábado, 29, quando estava a caminho da Praia do São Francisco, em Praia Norte, no extremo norte do Tocantins, a 634 km de Palmas. Segundo parentes da vítima, Rita estava acompanhada de amigas a caminho da praia, onde ocorria o luau havaiano. Na Rua São José, um ex-companheiro a abor...