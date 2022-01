Redação Jornal do Tocantins

Uma mulher de 36 anos acabou sendo presa pela Polícia Militar (PM) por esconder drogas em suas partes íntimas. O caso ocorreu na tarde do último sábado, 8, em Araguatins, norte do Estado.

Conforme a PM, a equipe conseguiu localizar a suspeita no centro da cidade, após monitoramento realizado pela equipe da Agência Local de Inteligência (ALI) do 9° Batalhão da PM (9° BPM) e com apoio de um policial militar que se encontrava de folga.

A mulher, que estava em uma van de viagem interestadual que saiu de Imperatriz (MA), acabou sendo presa assim que chegou a um lugar de desembarque conhecido como “Pé de Caju”, em Araguatins. Uma policial realizou a busca pessoal e encontrou a droga em suas partes íntimas, envolvida em uma sacola plástica de supermercado. A suspeita relatou que havia adquirido a droga em Imperatriz por R$ 1 mil reais.

A mulher foi autuada por tráfico de drogas e levada para a Central de Flagrantes para as devidas providências, juntamente com a droga e o valor de R$ 25 em espécie.