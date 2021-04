Vida Urbana Mulher é flagrada com drogas, dinheiro e cadernos com anotações sobre a venda de entorpecentes Em depoimento, suspeita disse que vendia entorpecentes para pagar um advogado para defender o marido, preso na CPP de Palmas

Na noite da última terça-feira, 27, as equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), apreenderam com uma mulher que estava nas proximidades da Estação Javaé, em Taquaralto, grande quantidade de drogas, dinheiro e celulares de origem suspeita. De acordo com a GMP, a mulher estava com uma sacola que continha plástica com 38 ped...