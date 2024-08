Vida Urbana Mulher é esfaqueada na cabeça e desmaia após ter olho furado, diz PM Vítima contou para a polícia que estava bebendo com o marido quando houve o desentendimento e ele a agrediu. Mulher foi encontrada inconsciente e socorrida pelo Samu

Uma mulher, de 44 anos, teve o olho perfurado e recebeu golpes de faca na cabeça. Ela foi encontrada inconsciente no Setor Monte Sinai, em Araguaína. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito do crime é o marido dela, de 24 anos.