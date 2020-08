Vida Urbana Mulher é esfaqueada enquanto se servia em churrascaria de Palmas Informação é que suspeito seria ex-namorado da vítima e, após esfaquear a mulher, tentou se matar

Uma mulher foi esfaqueada nesta sexta-feira, 7, em uma churrascaria enquanto estava se servindo no centro de Palmas. O caso ocorreu por volta das 12 horas em um estabelecimento na ACNO 11 (Quadra 103 Norte), e o suspeito seria um ex-namorado inconformado com o término do relacionamento. A informação ainda é que após esfaquear a mulher, o suspeito tentado se mat...