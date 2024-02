Redação Jornal do Tocantins

O corpo de uma mulher de 35 anos foi encontrado na madrugada desta segunda-feira, 19, em Formoso do Araguaia, com vários ferimentos na cabeça e nas costas. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Segundo a pasta, ainda não há identificação da vítima. A perícia esteve no local e o Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi recolheu o corpo para realizar exames.

A investigação está com a 84ª Delegacia de Formoso do Araguaia.