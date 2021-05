Vida Urbana Mulher é atingida acidentalmente por espingarda quando tenta guardar a arma de fogo Proprietário do objeto é preso por suspeita de porte ilegal de arma de fogo; caso ocorreu em Araguaína, região norte do Estado

Um homem, 31 anos, foi preso neste final de semana, no último sábado, 22, por posse irregular de arma de fogo na zona rural de Araguaína, norte do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), junto com o suspeito, foi localizada uma arma de fogo tipo espingarda 5.5 de pressão reaberta para calibre .22. A polícia informou que após acionados, um carro da corporação, juntam...