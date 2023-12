Vida Urbana Mulher é agredida com socos e pontapés pelo marido e pede medida protetiva Vítima lutou para tomar a faca do companheiro durante agressões em São Bento

Uma mulher de 29 anos procurou a 3ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguatins, no extremo norte do Estado, e pediu Medida Protetiva de Urgência contra o marido de 28 anos, após ser agredida com socos pontapés, além de ter que lutar com homem até conseguir tirar a faca do suspeito. O caso ocorreu em São Bento do Tocantins, por volta das 22h da madrugada de sáb...