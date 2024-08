Vida Urbana Mulher é agredida com chutes e puxões de cabelo em assentamento de Brejinho de Nazaré De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu após uma denúncia da vítima

Um homem de 41 anos foi preso, suspeito de agredir a companheira de 48 anos, em Brejinho de Nazaré, região central do estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ação aconteceu após uma denúncia da vítima. O caso aconteceu nesta quarta-feira (28), no Assentamento Malhadinha, do município. Leia também: Dupla condenada por assassinato d...