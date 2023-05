Vida Urbana Mulher é agredida com barra de ferro pelo marido na capital e pede medida protetiva Segundo o relato policial, o caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 22, em uma quitinete onde o casal vive; para se defender das agressões a mulher pegou uma barra de ferro, na qual o marido tomou e a atacou

Uma mulher procurou a Central de Atendimento à Mulher de Palmas (CAM) 24h e pediu Medida Protetiva de Urgência contra o marido, um comerciante de 28 anos, após ser agredida com murros, socos na cabeça, tapas e puxões de cabelo, além de apanhar do companheiro com uma barra de ferro. O caso ocorreu por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira, 22. Segundo o relato po...