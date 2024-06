Vida Urbana Muito além da pamonha: saiba os benefícios do milho para a saúde em comidas típicas de festa junina Especialistas explicam como aproveitar as delícias juninas sem abrir mão da saúde

As festas juninas trazem uma série de delícias à base de milho, como pamonha, bolo de milho, curau e canjica. Mas será que essas comidas típicas mantêm os benefícios do milho para a saúde? O JTo conversou com duas especialistas, a médica nutrologista, Angélica Cristina Solórzano Antunes e a nutricionista esportiva Tania Felix, para entender melhor os benefí...