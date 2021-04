Vida Urbana Mudanças no Código de Trânsito começam a valer neste mês Sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, alterações entram em vigor no dia 12

Entram em vigor no dia 12 de abril as alterações promovidas no Código Brasileiro de Trânsito. As mudanças foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ficou definido que a vigência passaria a ocorrer 180 dias após a sanção. A partir de agora, os motoristas devem ficar atentos aos novos prazos de renovação da Car...