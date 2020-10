Vida Urbana Mudança em traçado de rodovia que liga Goiás ao Tocantins frustra moradores de Cavalcante Com um dos mais baixos IDHs de Goiás, o município do Nordeste goiano apostava na via para incrementar o turismo na região, mas o projeto coloca a estrada a quilômetros da cidade

Em Cavalcante, no Nordeste Goiano, a decisão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de mudar o traçado de uma rodovia aguardada há mais de 50 anos preocupa a comunidade local. Em março deste ano, o órgão anunciou o início do processo licitatório para a contratação e elaboração do projeto básico e executivo de engenharia para implantar e pavimentar o ...