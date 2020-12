Vida Urbana MS confirma suspeita de nova variante de Covid-19 no Brasil Dois casos foram notificados pelo Laboratório Dasa no estado de SP

O Ministério da Saúde confirmou hoje (31) que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de São Paulo foi notificado pelo laboratório de medicina diagnóstica Dasa da suspeita de dois casos de uma nova variante do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no estado de São Paulo. “O Instituto Adolfo Lutz está analisando duas amostras de vírus de casos com contat...