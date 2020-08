Nesta segunda-feira, 10, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou um procedimento administrativo para verificar as informações sobre a indisponibilidade de cirurgias cardíacas para cardiopatias congênitas infantis nos hospitais mantidos pelo governo estadual. Segundo o MPTO, a 19ª Promotoria de Justiça da Capital recebeu diversas notícias que relatam a falta da oferta desse tipo de cirurgia para pacientes que necessitam do tratamento.

O promotor de Justiça Thiago Ribeiro disse que irá requisitar informações da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins a respeito e as providências que estão sendo adotadas para regularizar a situação. Em outra ocasião, o MPTO propôs duas ações judiciais relacionadas com o caso, que visam assegurar a oferta de cirurgias cardíacas infantis e garantir o transporte por meio de UTI aérea para realização do procedimento fora do Estado.