MPTO vai acompanhar concessão de benefícios fiscais a empresas que burlam legislação ambiental no TO

Para acompanhar a política ambiental estadual e a concessão de benefícios nas tarifas elétricas de empresas com histórico de poluição, que não estejam de acordo com a legislação ambiental, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou na última sexta-feira, 17, um procedimento administrativo. Para o promotor de Justiça Regional Ambiental do Alto e Médio Aragua...