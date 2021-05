Vida Urbana MPTO retoma parcialmente as atividades presenciais a partir desta segunda-feira Órgão explica que irá respeitar o limite máximo de 50% do quantitativo de seus integrantes por sala

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) anunciou que a partir desta segunda-feira, 3, retomará parcialmente suas atividades presenciais. A medida foi assinada pelo procurador-geral de Justiça, Luciano Casaroti, e pelo corregedor-geral do MPTO, Marco Antônio Alves Bezerra, e publicada no Diário Oficial de quinta-feira. De acordo com o órgão, a medida considera os dad...