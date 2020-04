Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) requisitou informações ao Governo Estadual sobre o Laboratório de Saúde Pública de Araguaína (LSPA), Norte do Estado, que estaria habilitado para a realização de testes de diagnóstico de Covid-19. O pedido também quer que a gestão informe quais as providências urgentes para o início das testagens e utilização deste local.

A medida quer a agilidade nos diagnósticos e reduzir os custos logísticos, já que atualmente os testes de Araguaína atualmente são encaminhados para análise em Palmas.

Laboratório

Já em resposta ao MPTO, a gerência do LSPA confirmou que possui dois equipamentos e profissionais habilitados para a realização dos testes. Atualmente, o local realiza rotinas de exames de carga viral de HIV, hepatites virais e tuberculose.

Conforme o próprio laboratório informou ao Ministério, a estimativa é de que os aparelhos possam processar 60 testes da Covi-19 diariamente, com capacidade de ser ampliada se o horário de funcionamento do laboratório for expandido.

Entretanto, o local não está sendo empregado no diagnóstico da doença pela falta de cartuchos com os reagentes da testagem. A justificativa do LSPA é que estes equipamentos estão sendo adquiridos pelo Ministério da Saúde e repassados para os Estados, e o Tocantins está esperando os cartuchos.

Estado

Em nota ao Jornal do Tocantins, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) disse que já encaminhou um documento para que o Ministério da Saúde pedindo sobre a situação do processo de aquisição e distribuição dos insumos, que respaldam o funcionamento da unidade de Araguaína. Entretanto, até o momento a pasta não recebeu informações sobre as datas da chegada dos cartuchos.