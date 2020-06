Nesta quarta-feira, 10, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) pediu informações à Ordem dos Ministros Evangélicos de Palmas (OMEP/TO), sobre um evento religioso que estaria supostamente marcado para ser realizado na Praça dos Girassóis, no próximo sábado, 13. Segundo o MPTO, os relatos sobre a realização do evento circularam em diversos sites jornalísticos de Palmas e surpreende pela expectativa de participação de fiéis no encontro, que pode chegar a até duas mil pessoas, segundo a organização.

De acordo com a promotora de justiça da área da Saúde, Araína Cesárea D’Alessandro, por conta da pandemia do novo coronavírus, decretos do estado e do município que impedem a realização de atividades religiosas presenciais ainda estão em vigor. Essas medidas, reforça a promotora, são para garantir o distanciamento social ampliado, que é o recomendado para o Tocantins.

No início de maio, o Gabinete Permanente Interinstitucional (GPI) emitiu uma recomendação que orientava as entidades religiosas sobre o cumprimento dos decretos de enfrentamento da Covid-19 e as atividades presenciais devem ser substituídas por outras alternativas. “Todas as entidades religiosas têm a opção de utilizar a tecnologia e outros meios para substituir as atividades presenciais enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus ou não houver alteração dos decretos municipais”, destacou.

A OMEP/TO tem até 24 horas para responder o ofício expedido pelo MPTO. A Prefeitura de Palmas também foi oficiada pelo Ministério Público para a prestar informações a respeito desse fato.

Números

Segundo informações divulgadas no Portal CP Notícias, a organização do evento espera 2 mil pessoas na praça o sábado. Quem confirmou a informação foi o pastor Mauro Estival, que também é o presidente da OMEP-TO. Segundo o pastor declarou ao portal, não vai ocorrer aglomeração, pois a praça tem 3.200 metros.