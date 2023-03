O Ministério Público do Tocantins (MPTO) iniciou um Inquérito Civil Público para investigar problemas estruturais na Escola Municipal São José, em Dianópolis, após denúncias de pais de alunos de que o telhado da unidade educacional estaria danificado e com goteiras dentro das salas de aula.

Os pais informaram que desde 2021 a direção da escola solicita a reforma do telhado ao Município, mas não receberam respostas da administração municipal até hoje. O Jornal do Tocantins tentou contato com o prefeito José Salomão Jacobina Aires (PT), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

“Os pais contrataram um drone para fazer imagens do telhado da escola e, dessas imagens, é possível verificar que o telhado apresenta sérios problemas, inclusive com pontos de rebaixamento”, cita o inquérito.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO) confirmou que esteve no local e que há necessidade de reparos, mas alertou também que é preciso adequar o prédio à legislação contra incêndio.

No inquérito, o Ministério Público recomenda que o Município suspenda as aulas e faça remanejamento dos estudantes para outro local, mais seguro. A instituição solicita ainda que uma vistoria técnica aponte quais são as obras necessárias no local.

“O ambiente escolar deve apresentar condições dignas para propiciar uma educação de qualidade, sendo dever do Estado propiciar tal ambiente, não se podendo permitir que os alunos sejam submetidos a situações de risco à saúde e à própria vida”, disse o promotor de Justiça André Henrique Oliveira Leite.