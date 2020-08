O Ministério Público Federal (MPF) acionou a União e a Fundação Nacional do Índio (Funai) para que os órgãos adotem medidas imediatas de prevenção do avanço da Covid-19 entre as etnias indígenas Krahô, Xerente, Krahô-Kanela, Krahô - Aldeia Takaywrá, Avá-Canoeiro, Karajá e Javaé, no Tocantins.

O órgão pede decisão liminar urgente para que a União e a Fundação Nacional do Índio (Funai) sejam obrigadas, sob pena de pagar multa de pelo menos R$ 50 mil por dia, a distribuir, no prazo de 48 horas, kits de higiene com equipamentos de proteção e cestas básicas em quantidade suficiente para atender as comunidades e garantir sua subsistência.

A ação civil também pede que a Justiça determine à Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) que disponibilize, também em 48 horas, cinco equipes completas de saúde, com pelo menos um médico, um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem cada, para atender essas populações indígenas.

O órgão também pede que a União seja obrigada a realizar a transferência imediata de qualquer paciente indígena que necessite de internação e a disponibilizar, da forma mais transparente possível, os dados referentes aos casos de Cvid-19 entre indígenas. A ação cobra ainda a inclusão de representantes de cada etnia no Comitê de Crise e Enfrentamento à Covid-19.

A ação afirma que o número de casos confirmados e óbitos em etnias do Tocantins denunciam a omissão da União e da Funai diante da gestão da maior crise sanitária dos últimos cem anos a atingir o país.

Segundo dados oficiais, um quarto dos casos de covid-19 registrados nos municípios de Lagoa da Confusão, Pium e Formoso do Araguaia e na Ilha do Bananal, onde vivem os povos Avá-Canoeiro, Javaé e Karajá, se deu entre indígenas, enquanto seis das dez mortes registradas também. Em Tocantínia, metade dos casos confirmados são indígenas e três óbitos a cada quatro mortes no município também.