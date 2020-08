Redação Jornal do Tocantins

O Ministério Público Federal (MPF) no Tocantins abriu três inquéritos civis para apurar indícios de mau uso dos recursos públicos federais repassados ao Estado do Tocantins e pelos municípios para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 no estado.

Assinados pelo procurador da República João Gustavo de Almeida Seixas os inquéritos apuram divergências entre as informações divulgadas no início de agosto pela Secretaria de Governo da Presidência da República (Segov/PR) e pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) sobre o volume de testes RT-PCR e sobre a destinação de 119 respiradores entregues pela União.

Segundo o MPF, boletim da Segov/PR do dia 5 mostra 82.904 mil testes RT-PCR enviados ao Tocantins, mas o Relatório Situacional de Enfrentamento da Covid-19 da SES no dia seguinte mostra o uso de apenas 40.984 testes. Quanto aos respiradores, o órgão busca esclarecer matérias divulgada pela imprensa de que parte dos aparelhos estava encaixotada.

Sobre os municípios, o inquérito busca apurar a publicação das informações sobre os gastos públicos feitos com o repasse de verba federal para combater a Covid-19.

Secretários de saúde do Estado e dos municípios têm dez dias para justificar e responder aos questionamentos do MPF.