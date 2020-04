Na última quinta-feira, 9, o Ministério Público do Tocantins (MPE-TO) recomendou ao prefeito da cidade de Dueré e a secretária de mucipal de saúde, para que identifiquem e prestem assistência adequada aos moradores do município que tiveram contato com o primeiro paciente de Gurupi, que testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19).

Segundo informações da secretaria de saúde de Dueré, o paciente de Gurupi teve diagnóstico confirmado da doença em 7 de abril, antes disso, no dia 30 de março, ele visitou uma fazenda no município de Santa Rita do Tocantins e teve contato com funcionários que residem e passam os finais de semana em Dueré.

A recomendação do MPE-TO é que as pessoas que tiveram contato com o paciente confirmado sejam identificadas e com isso elas passem a cumprir as medidas de isolamento pelo período de 14 dias, como orienta o Ministério da Saúde. Qualquer dificuldade em relação a isso deve ser comunicada ao MPE-TO. O órgão também recomenda que seja prestada assistência integral aos casos suspeitos.