Vida Urbana MP volta a pedir suspensão do “lockdown parcial” e critica Cinthia por não adotar ivermectina Órgão quer suspensão do decreto que restringe o comércio, prorrogado até dia 23, e que Justiça proíba a prefeita de Palmas de adotar novas medidas restritivas

Seis dias após o Judiciário negar ao Ministério Público do Tocantins (MPTO) liminar na ação protocolada pelo promotor Adriano Neves, da 28ª Promotoria (do patrimônio público e probidade administrativa), mantendo em vigor o decreto da Prefeitura de Palmas que estabeleceu lockdown parcial no comércio não essencial, incluindo seu fechamento aos domingos, o órgão ministerial v...