MP sobre auxílio financeiro de R$ 200 é publicada no Diário Oficial de Palmas

A medida provisória que criou o Programa Emergencial Cartão da Família em Palmas foi publicada no Diário Oficial do Município de Palmas na noite desta sexta-feira, 16. Conforme o documento, as famílias selecionadas receberão um auxílio emergencial de R$ 200 pelo período de pelo menos três meses. O Cartão da Família deverá atender 15.398 pessoas. Segund...