Vida Urbana MP requer dados sobre superlotação do HGP e ingressa ação para garantir médicos em plantões do HRA Em Palmas, houve relatos de superlotação dos corredores do HGP, já em Araguaína investigação identificou falta de intensivistas nos plantões das UTIs; SES disse que o HGP passa por reforma e manutenção de vários setores e lamenta o transtorno, já no HRA está autorizada a contratação de profissionais para suporte da área com desfalque

Em duas ações, o Ministério Público Estadual (MPTO) solicita ao Governo do Tocantins informações e resoluções de problemas no Hospital Geral de Palmas (HGP) e no Hospital Regional de Araguaína (HRA). Na Capital, o órgão recebeu reclamações de pacientes sobre a superlotação dos corredores do HGP e solicitou à Secretaria Estadual de Saúde (SES) esclarecimentos sobre a...