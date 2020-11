Vida Urbana MP recomenda volta das aulas presenciais nas escolas particulares de educação básica de Palmas Retorno deve atender os pré-requisitos: a continuidade das condições epidemiológicas favoráveis; a exigência do cumprimento dos protocolos sanitários de segurança por parte das escolas; e a manutenção de possibilidade de ensino a distância para os alunos e funcionários que sejam do grupo de risco ou que possuam familiares nesta condição

Nesta terça-feira, 10, a Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Educação e o Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação (Caopije) do Ministério Público do Tocantins (MPTO), expediram uma recomendação conjunta à prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), com orientações para que seja autorizada a retomada das aulas presenciais nas escolas particulares d...