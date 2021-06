Vida Urbana MP recomenda vacinação por faixa etária em municípios com baixa procura pelas doses contra Covid-19 Ministério Público disse que 28,78% das vacinas distribuídas aos municípios do Tocantins estão armazenadas, aguardando a população prioritária; governador Carlesse, em vídeo, fez apelo aos municípios para agilizarem busca das vacinas no Lacen e que população compareça aos postos de vacinação

Com 20,76% população vacinada para a 1ª dose e 8,69% para a 2ª dose, o Tocantins está 24ª colocado no ranking nacional de imunizantes aplicados. Ainda no Estado, 28,78% das doses de vacina distribuídas aos municípios tocantinenses se encontram armazenadas, aguardando para serem aplicadas na população. Considerando esses cenários e a necessidade da adoção de medidas u...