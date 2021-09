Vida Urbana MP recomenda que Prefeitura de Palmas revogue dois de três cargos do secretário interino da Saúde Atualmente quem responde pela pasta de forma interina é Thiago de Paulo Marconi, que ocupa outros dois cargos na gestão de Cinthia Ribeiro (PSDB)

O Ministério Público do Tocantins deu um prazo de 48 horas, com uma recomendação administrativa, para que a Prefeitura de Palmas revogue dois dos três atos de nomeação do agente público Thiago de Paulo Marconi, que ocupa de forma interina a Secretaria de Saúde, é titular da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano e responde de forma cumulativa p...