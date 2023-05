Na quarta-feira, 24, o Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Colinas, expediu uma recomendação para que a prefeitura de Colinas do Tocantins rescinda, no prazo de 60 dias, o contrato vigente com a Ambientallix Serviços de Limpeza Urbana, que faz a coleta de lixo urbano, sob pena de adoção de medidas judiciais contra a empresa e o município.

O órgão defende a medida como forma de regularizar a contratação do serviço, sem licitação, e da má prestação de serviço de recolhimento de resíduos sólidos e limpeza no município.

Na terça-feira, o Jornal do Tocantins mostrou a investigação do órgão para apurar supostas irregularidades na contratação e execução de serviços de limpeza urbana e recolhimento de resíduos. As suspeitas do órgão também envolvem a doação de um imóvel e as obras para a construção do aterro sanitário da cidade.

Um dia depois, o Ministério Público divulgou a recomendação. A Promotoria de Justiça de Colinas afirma, após investigações, ter constatado diversas irregularidades como dispensa indevida de licitação, doação de terreno sem prévia licitação para instalação do aterro sanitário, aumento excessivo no valor do contrato e má prestação de serviço.

A 2ª Promotoria recomenda ao prefeito Josemar Carlos Casarin a abertura, em 10 dias, de uma licitação pública, para contratação de empresa para os serviços de limpeza, recolhimento de resíduos sólidos, e também para a construção e administração do aterro sanitário de Colinas.

O Jornal do Tocantins entrou em contato com a Prefeitura de Colinas, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.