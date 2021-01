Vida Urbana MP quer acompanhar vacinação em 5 cidades do Sul e Gurupi imuniza profissionais da saúde e idosos Ministério pede aos secretários o enviou do plano e levantamento sobre salas de vacinação na região Sul do Estado; em Gurupi, Secretaria de Saúde afirma que pretende vacinar mais de 780 profissionais da linha de frente e 21 internos da Casa do Idoso

Com o objetivo de acompanhar os planos de vacinação contra Covid-19 em cinco municípios do Sul do Estado, o Ministério Público (MPTO) instaurou procedimentos administrativos. O pedido para os secretários de saúde de Gurupi, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins, Aliança do Tocantins e Dueré encaminhem seus planos operacionais, no prazo de três dias, ocorreu nesta t...