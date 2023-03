O Ministério Público (MP) pediu à Justiça para determinar ao município de Arraias a realização de obras emergenciais na Escola Eveny de Paula e Souza, localizada na Comunidade Quilombola Kalunga do Mimoso, em Arraias. O pedido é por meio da Ação Civil Pública (ACP) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada na segunda-feira, 27.

Segundo a ação, o órgão quer que a gestão faça as obras emergenciais ou transfira os alunos para outro local, “com a garantia de transporte escolar para todos até a implementação e início do funcionamento da Unidade Ensino na Comunidade Matas”.

Conforme publicado pelo JTo, a obra da Escola Polo Matas foi iniciada em 2010 por meio do convênio 702592/2010, que firmou um termo de compromisso entre o município e o governo federal. A obra nunca foi entregue e a prefeitura informou que há pendências de documentos e irregularidades.

A unidade escolar Eveny de Paula e Souza atende cerca de 40 crianças e adolescentes da comunidade. Na ação, o órgão quer, com urgência, a construção de banheiro, disponibilização de sala para refeitório e serviços de reforma no telhado e teto.

O JTo mostrou no dia 16 deste mês, um vídeo gravado no dia 4 onde mostra a precariedade do local improvisado para os professores tomarem banho, coberto com uma lona branca e uma estrutura onde funcionava o banheiro.

O Jornal do Tocantins entrou em contato com a Prefeitura de Arraias para posicionamento e quando houver retorno a matéria será atualizada.