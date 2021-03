Vida Urbana MP pede que ATM e Conselho de Secretarias de Saúde mobilizem municípios para agilizarem vacinação Entre as propostas do Ministério Público está a realização de mutirões e aumento na quantidade de pontos de imunização

Em ofício, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) pediu a Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-TO) para adotarem providências com o objetivo de mobilizarem as gestões municipais para agilizarem o processo de vacinação nas cidades. Após o recebimento da requisição, os gestores terão prazo de sete dias p...