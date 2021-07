Vida Urbana MP pede que Araguanã, Xambioá e Ananás não realizam eventos e que inibam aglomerações no veraneio Recomendação não quer que seja proibido o uso da praia, mas pede que fiscalização seja realizada contra descumprimentos de medidas sanitárias; Araguanã e Ananás publicaram decretos recentes sobre o uso e as restrições para o período

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) encaminhou recomendações para que as prefeituras municipais de Araguanã, Xambioá e Ananás não promovam, autorizem ou incentivem eventos de temporada de praia. Na lista, o órgão pede que não sejam realizadas festas e shows públicos durante o veraneio e que as gestões realizem a fiscalização nas praias a fim de coibir eventos particulares. O...