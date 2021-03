Vida Urbana MP pede na Justiça perda do cargo do prefeito de Aliança por "bailão" e aglomeração na pandemia Festa realizada em janeiro reuniu centenas de pessoas e “quantidade monumental de bebidas”; prefeito Elves Guimarães nega descumprimento de normas sanitárias e diz que os apoiadores seguiram a tradição de comemorar vitórias eleitorais

Após uma investigação interna, o Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) chegou à conclusão que o prefeito de Aliança, Elves Guimarães (PTB), descumpriu normas sanitárias no enfrentamento da Covid-19. A conclusão levou a 8ª Promotoria de Justiça de Gurupi, Sul do Estado, a pedir o afastamento do prefeito na Justiça. Segundo o pedido do órgão, o gestor se jun...