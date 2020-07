Atualizada às 16:35

Após a repercussão de uma imagem, em rede social, que mostra dezenas de pessoas aglomeradas em uma praia de Peixe, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) oficiou e requisitou ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar a instauração de procedimento policial em desfavor de um sargento dos bombeiros, que estaria entre o grupo na foto.

Conforme o MPTO, o procedimento deve investigar o sargento por desrespeitar às regras do Decreto Municipal, que visa evitar aglomerações e a propagação da Covid-19. O órgão fiscalizador informou que a Promotoria de Justiça de Peixe recebeu uma notícia-crime encaminhada que mostra a publicação do sargento.

A imagem publicada, segundo o MPTO, teria sido de uma aglomeração ocorrida no último final de semana e o fato ganhou repercussão, especialmente entre os militares, que estavam em operação de fiscalização realizada nas praias e comércios da cidade no fim de semana.

“Desrespeito às regras e posterior postagem em redes sociais pelo próprio infrator, caso não configure infração funcional, certamente mancha o bom nome dos bombeiros militares deste Estado”, disse o promotor Mateus Ribeiro, por meio da assessoria do MPTO.

Devido ao descumprimento da medida, supostamente praticado por um sargento dos bombeiros, o MPTO requer que seja confirmada a identificação do infrator e de seus companheiros de delito para as medidas cabíveis sobre a conduta de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, está prevista no art. 268 do Código Penal.

Em nota ao Jornal do Tocantins, o Corpo de Bombeiros informou que "não compactua com qualquer tipo de violação a leis ou normas, sejam elas federais, estaduais ou municipais", diz ao resaltar que esse fato sobre a imagem “repercutida nas mídias sociais e imprensa, em que um bombeiro militar aparece, de folga, em pose com vários colegas será apurado pela Corregedoria do CBMTO, e, se verificada infração, o autor poderá ser responsabilizado", finaliza.

Operação

No fim de semana, uma ação de fiscalização nas praias, ranchos e comércio do município de Peixe ocorreu com a participação de órgãos como a Polícia Militar (PM), Vigilância Sanitária e MPTO. A ação teve caráter educativo e orientou a população sobre os termos e importância do cumprimento do Decreto Municipal que visa evitar a disseminação da Covid-19. Segundo o MPTO e a PM, na operação, inclusive, houve a prisão de um homem de 23 anos por desacato à autoridade e desobediência após a identificação de uma aglomeração.