Vida Urbana MP pede interdição de escola alugada por R$ 2 mil por risco de vida aos alunos e professores Local alugado após fechamento de escola que ficou 20 anos sem reforma era um alojamento de trabalhadores e causou três acidentes

A sede provisória da Escola Municipal Maria José Gomes de Sales, localizada no município de Arapoema, região noroeste do Estado, é alvo de uma ação civil ACP) ajuizada na quinta-feira, 22, pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) que pede a interdição do prédio, alugado pelo município por R$ 2 mil por mês. A sede original da escola está fec...