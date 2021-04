Vida Urbana MP pede informações sobre superlotação no Dona Regina que deixou 11 bebês esperando leitos de UTI Prazo para a Saúde Estadual enviar os dados ao Ministério Público é de 15 dias

Com o prazo de 15 dias, a Saúde Estadual deve apresentar informações sobre a causa do recente colapso do setor de parto do Hospital e Maternidade Dona Regina, ocorrido na semana passada, para o Ministério Público (MPTO). Também devem ser repassadas quais serão as providências para sanar o problema. O Jornal do Tocantins relatou o problema na sexta-feira, 9, quando ...